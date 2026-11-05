Постпред Израиля при ООН Дани Данон отверг обвинения в том, что действия его страны в противостоянии с Ираном способствовали росту цен на топливо в США.

«На мой взгляд, прискорбно, и мы видели это с разных сторон, что многие связывали рост цен, в том числе на нефть, с ситуацией здесь, в Израиле. Это вызывает сожаление. Мы знаем, что решение атаковать Иран было принято США, это было не наше решение. Мы поддержали действия США, поскольку считаем, что это было верное решение», – сказал Данон в эфире телеканала i24News.

Дипломат добавил, что Иран продолжает угрожать Соединенным Штатам, поэтому возлагать на Израиль ответственность за происходящее несправедливо.

Комментируя недовольство американцев затянувшимся противостоянием и возможность соглашения между Вашингтоном и Тегераном, Данон заявил, что окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом.

«Я могу вам сказать, что мы будем всегда делать все необходимое, чтобы защитить себя. Мы это доказали в прошлом, мы сделаем это в будущем. У нас есть возможности сделать это», – отметил представитель Израиля.

По его словам, Иран угрожает не только Израилю, но и американским объектам на Ближнем Востоке, включая посольства и военнослужащих. Данон считает, что речь идет также об интересах безопасности самих США.