Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил азербайджанского лидера Ильхама Алиева с Днем Победы, отметив его роль в восстановлении территориальной целостности страны.
В письме Мирзиёев подчеркнул, что восстановление исторической справедливости и обеспечение территориальной целостности страны стали возможны благодаря последовательной политике Алиева.
«Важнейшими факторами этой исторической Победы стали ваши огромные усилия по мобилизации политического, дипломатического и военного потенциала страны ради единой цели, а также беспрецедентные героизм и стойкость азербайджанского народа», – говорится в послании.
По мнению президента Узбекистана, победа откроет новые возможности для развития Азербайджана, укрепления стабильности и воспитания молодого поколения в духе патриотизма и уважения к национальным ценностям.
Мирзиёев также отметил, что встречи в Баку, Ташкенте и Бухаре, состоявшиеся в этом году, а также переговоры и достигнутые договоренности вывели отношения двух стран на новый этап.
Особое значение он придал подписанию Договора о вечной дружбе, назвав его важным шагом в укреплении стратегического партнерства и союзничества между Азербайджаном и Узбекистаном.
«Убежден, что благодаря совместным усилиям взаимовыгодные и долгосрочные отношения между нашими странами и впредь будут углубляться в соответствии с имеющимся огромным потенциалом во имя благополучия исторически близких братских народов», – говорится в письме.