Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил азербайджанского лидера Ильхама Алиева с Днем Победы, отметив его роль в восстановлении территориальной целостности страны.

В письме Мирзиёев подчеркнул, что восстановление исторической справедливости и обеспечение территориальной целостности страны стали возможны благодаря последовательной политике Алиева.

«Важнейшими факторами этой исторической Победы стали ваши огромные усилия по мобилизации политического, дипломатического и военного потенциала страны ради единой цели, а также беспрецедентные героизм и стойкость азербайджанского народа», – говорится в послании.

По мнению президента Узбекистана, победа откроет новые возможности для развития Азербайджана, укрепления стабильности и воспитания молодого поколения в духе патриотизма и уважения к национальным ценностям.

Мирзиёев также отметил, что встречи в Баку, Ташкенте и Бухаре, состоявшиеся в этом году, а также переговоры и достигнутые договоренности вывели отношения двух стран на новый этап.

Особое значение он придал подписанию Договора о вечной дружбе, назвав его важным шагом в укреплении стратегического партнерства и союзничества между Азербайджаном и Узбекистаном.