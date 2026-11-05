Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армения по-прежнему может вернуться к полноценному участию в ОДКБ, однако удерживать страну в организации против ее воли никто не собирается.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя слова генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова о возможном рассмотрении вопроса о применении к Еревану статьи 25 Устава организации, заявил, что «интерес Армении к ОДКБ иссяк».

«В любом случае, у Еревана остается возможность вернуться к полноценному участию в ОДКБ. Но и, собственно, насильно никто партнеров в организации удерживать не намерен», – подчеркнула дипломат на брифинге.

Захарова также сообщила, что у армянской стороны вскоре появится возможность вновь изложить свою позицию по вопросу членства в организации. Это может произойти 9 ноября в Москве, где состоится 14-я встреча секретарей советов безопасности стран СНГ с участием секретаря Совета безопасности Армении.

Кроме того, представитель российского внешнеполитического ведомства усомнилась в возможности появления на Южном Кавказе альтернативной архитектуры безопасности.

«Западные страны, западные блоки, которые всячески пытаются влезть в регион со своими стандартами военного строительства и управления обеспечивать его стабильность просто не смогут, да и не собираются», – сказала она.

По мнению Захаровой, этому мешают как географические обстоятельства, так и политические цели западных государств, которые противоречат задаче обеспечения безопасности в регионе.