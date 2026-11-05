Демократы в Конгрессе США готовят юридическую базу для масштабного расследования действий президента Дональда Трампа, которое может затронуть его семью, главу SpaceX Илона Маска и сотрудников Белого дома, сообщает Reuters.

По данным агентства, после промежуточных выборов 3 ноября многие представители Демократической партии призывали немедленно запустить процедуру импичмента Трампа. Однако в партии решили сначала собрать юридические основания для возможных разбирательств и подготовить обвинения, в том числе в отношении сыновей президента, Маска и ряда представителей администрации.