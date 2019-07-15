Азербайджанская сторона вынесла иконы из келий, чтобы предотвратить их повреждение. Об этом заявил заместитель главы Пограничной полиции Теймураз Купатадзе.

В Давид Гареджи состоялась встреча азербайджанской и грузинской сторон, в ходе которой первая сторона отметила, что лишь заботилась о состоянии икон.

«Они пояснили, что иконы могли повредиться в случае ухудшения погоды, как в случае ветра, так и дождя, и чтобы не было обвинений в их адрес, что их повредили они, иконы подняли в монастырь Воскресения и передали нашим пограничникам», — сообщил Купатадзе, которого цитирует интернет-сайт sova.news.

Minval.az