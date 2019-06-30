Несколько десятков человек пострадали в результате драки с участием местных и иностранных рабочих подрядной компании «Тенгизшевройл» на нефтегазовом месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана, сообщила пресс-служба акима (главы администрации) региона.

«В медпункте «Тенгизшевройл» была оказана медицинская помощь 30 людям. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Погибших нет», — говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, на месте с рабочими была проведена беседа о недопустимости эскалации бытового конфликта, также обсужден вопрос организации труда на месторождении.

«Проработкой этих вопросов будет заниматься межведомственная комиссия, в которую помимо государственных органов войдут представители компании и ТШО», — говорится в пресс-релизе.

По итогам встречи рабочие разошлись по своим местам, ситуация стабильна, добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы МВД Казахстана, департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке Тенгиз.

«Сотрудники органов внутренних дел провели профилактические работы с участниками инцидента. В настоящее время конфликт исчерпан», — отмечается в сообщении МВД, которое приводит «Интерфакс».

Minval.az