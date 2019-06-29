Полиция Атырауской области Казахстана расследует массовые беспорядки на нефтегазовом месторождении Тенгиз. Драка и забастовка рабочих, по сообщению «Настоящего времени», были вызваны фотографией в соцсетях, на которой гражданин Ливии выставил антенну рации в сторону казахской девушки.

В социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, как люди в рабочей форме и касках избивают человека в гражданской одежде, а также как толпа закидывает камнями автобусы:

Позднее пресс-служба акимата Атырауской области сообщила, что рабочие Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР) вышли на акцию протеста из-за размещенной в мессенджере WhatsApp фотографии. «[Рабочие] выражали недовольство опубликованной в WhatsApp’е гражданинном Ливии Эли Даудом фотографией с девушкой. В его руках была рация, антенна которой была направлена в сторону девушки», – говорится в сообщении пресс-службы. Рабочие CCEP сочли снимок оскорбительным.

«местные рабочие в Тенгизе на страже оральных пристрастий казашек». Массовый митинг рабочих происходит в Тенгиз, Атырауской обл. По одной из версий, причиной недовольства рабочих стала публикация сотрудника компании “CCEP” — Эли Дауд (на фото), араб по происхождению pic.twitter.com/i6hzXL7G3G — Mr.Blackovich (@mr_Blackovich) 29 июня 2019 г.

«На строительной площадке Завода третьего поколения произошел межличностный конфликт между рабочими в результате которого несколько работников подрядной организации CCEP получили травмы», – прокомментировали в компании «Тенгизшевройл».

Правительственные СМИ со ссылкой на акимат Атырауской области сообщили, что аким области посетил лагерь в Тенгизе, чтобы встретиться с сотрудниками компании.

В беседе с репортером «Азаттыка» один из рабочих рассказал, что «среди рабочих многие недовольны неравными условиями труда» и поэтому «немедленно вышли на акцию протеста» после появившейся фотографии. По его словам, в акции принимает участие «около 15 тысяч человек».

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