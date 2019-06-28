Вчера в СМИ мелькнула новость о том, что представители власти, которых, скорее всего, откровенно «достали» ежегодные сезонные жалобы жителей города по поводу огораживания пляжных территорий, решили сделать жест и рьяно взялись за благое дело.

Согласно информации, Департамент торговли и услуг Исполнительной власти города Баку начал мониторинг пляжей столицы, в ходе которого в поселке Шихово Сабаильского района столицы сотрудники ИВ посетили 9 различных мест отдыха. Ими были демонтированы все шлагбаумы, двери, преграждающие доступ к пляжу, а также таблички с ценами за вход. В тоже время предпринимателей строго предупредили, что доступ к пляжным зонам и морю бесплатный, и они могут брать деньги с граждан только за предоставленные услуги».

Не спорим, инициатива, конечно же, хорошая, но все же есть некоторые сомнения. Во-первых, как долго продлятся мониторинги, и насколько эффективной будет их работа? С учетом того, что коррупция все еще не побеждена, остается легкий досадный осадок: «дадут в лапу» и шлагбаум останется на месте. Как говорится, плавали – знаем. Кроме того, насчет шлагбаумов все относительно ясно. А как же быть с заборами?

13 января 2003 года Гейдар Алиев подписал историческое распоряжение о мерах по регулированию использования побережья Каспия. В документе сказано, что для обеспечения права отдыха граждан на пляжах, все территории в 130 метровой полосе от моря, переданные в аренду и пользование физическим и юридическим лицам, должны быть возвращены административным или судебным путем. Однако очень скоро властям стало ясно, что в первую очередь пострадают они сами. Поэтому, спустя 5 лет парламент принял решение о сокращении 130 метровой зоны до «20-50 метров». Были сделаны соответствующие поправки в Земельный кодекс, Кодекс об административных проступках и закон о Земельной реформе. После этого, закон уже допускал использование побережья в государственных целях.

При этом, органам исполнительной власти было дано право 20-50 метровой полосе от моря сдавать участки в аренду или огораживать, при условии «не ограничения передвижения граждан».

Как соблюдаются эти законы легко можно видеть на примере пляжей Апшерона. На сегодня захвачены десятки километров вдоль моря, и участки эти огорожены 8-10 метровыми стенами, за которыми многомиллионные виллы, зоны отдыха, рестораны и прочие места релаксации тех, чей карман буквально лопается от наличия в нем местной и иностранной валюты.

Подобное беззаконие имеет место в поселках Бильгя, Нардаран, Бузовна, Мардякян, Пиршаги, Новханы. И мы напрочь отметаем мысль о том, что представителям горвластей об этом ничего неизвестно, так как уже много лет эта тема актуальна и все никак не решится. И это естественно, так как владельцами огороженных участков на берегу Каспия, несомненно, являются так же и высокие чиновники, представляющие городскую власть. Или азербайджанские олигархи, с кем – по причине высоких связей последних – тягаться просто невозможно.

А потому легче, конечно же, вести борьбу с мелкими предпринимателями на бакинских пляжах, пуская пыль в глаза своей «деятельностью». С другой стороны, хочется задать еще один немаловажный вопрос: почему борьбы со шлагбаумами начали вести только сейчас? Новый мэр Баку желает повысить собственный престиж в глазах жителей Баку? Или это все же реальные реформы, характеризующие Эльдара Азизова как приличного человека, желающего реально добиться высокого уровня комфорта для граждан страны? Однозначно, покажет время, потому что радоваться пока что рановато, поживем — увидим.

Конечно же, нельзя не отметить факт, что мониторят пляжи ежегодно – и по кишечной палочке, и по уровню загрязнения Каспия и каспийского берега. Определенные структуры все же работают. Но из-за того, что мониторинги бывают именно сезонными и больше похожи на набеги, всерьез их мало кто принимает.

Так, к примеру, если бы представители определенных структур (скажем, сотрудники санэпидемстанции) боролись с мусором в полную силу, то на бесплатных пляжах было бы значительно чище. Внедрили бы систему штрафов за загрязнение прибрежной зоны – причем, не только брали бы деньги с ресторанов и кафешек, но и с посетителей этих объектов, зарывающих в песок арбузные и дынные шкурки. А пока что у нас на пляжах – от набега к набегу, от мониторинга к мониторингу. На постоянной основе наблюдателей не имеется, штрафовальщиков – тоже. Вот и загрязняется побережье нерадивыми любителями пляжного отдыха. Правда, последние отбаяриваются привычным фразами типа «Мусорки нет», «урны отсутствуют», «ребенку пописать негде». Очень уместно вспомнить шутку про сторожа, который, осознав, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, побежал менять метлу на винтовку. И винтовкой этой должна стать именно жесткая система штрафов: в этом случае посетители пляжа как миленькие будут складывать пищевые и неорганические отходы в принесенные с собой пакеты и выбрасывать эти пакеты по дороге в придорожные мусорные баки. Хотя на самом деле вопрос поведения и гигиены (в том числе гигиены и поведения в общественных местах), на самом деле закладывается в семье. И если человеку не привили уважения к окружающим его людям, то никакие урны не помогут: как свинячили, так и будут свинячить, пока штрафом хорошим не проучат.

Яна Мадатова

Minval.az