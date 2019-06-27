Департамент торговли и услуг Исполнительной власти города Баку приступил к мониторингу пляжей столицы.

Сотрудники департамента сначала посетили пляж на Шихово.

На пляже они побывали в 9 разных местах отдыха, были демонтированы все двери и шлагбаумы, а также таблички с ценами. В то же время предпринимателей предупредили, что доступ к пляжным зонам бесплатный, и они могут брать деньги с граждан только за предоставленные услуги, передает Репорт.

Правила, предусматривающие бесплатный вход на пляжи, не касаются частных пляжей.

Minval.az