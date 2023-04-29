Джейхун Байрамов: После 2020 года позиция Франции по отношению к Азербайджану изменилась на 180 градусов

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Двойные стандарты по отношению к Азербайджану со стороны Франции достаточно ярко стали проявляться после 2020 года. Я заявил об этом на нашей совместной пресс-конференции с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной. Франция, как страна Европейского союза с наибольшим опытом и один из трех сопредседателей Минской группы с 1997 года, хорошо знакома с карабахским конфликтом, поскольку она более 25 лет занималась азербайджано-армянскими отношениями.

Как передает Азертадж, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов. Он отметил, что до Отечественной войны Азербайджан информировал Францию и другие страны-сопредседатели Минской группы об оккупации своих земель, беженцах и вынужденных переселенцах, незаконном заселении, разграблении природных ресурсов.

«Но их ответ заключался в том, что поскольку они являются посредниками, то должны быть нейтральными. Они заявляли: «Решите проблемы между собой, и мы поддержим». Но после 2020 года позиция Франции по отношению к нашей стране изменилась на 180 градусов. Мы рассматриваем такое поведение Франции как классическое проявление двойных стандартов. Это неприемлемый и несправедливый подход.

Франции прекрасно известно, что в настоящее время 8 сел Азербайджана находятся под военным контролем Армении. В связи с этим со стороны Франции никаких призывов в адрес Армении не поступало. Ни один представитель Франции не проявил инициативу посетить эти 8 населенных пунктов, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте», — заявил Д.Байрамов.