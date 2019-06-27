Указом президента Ильхама Алиева от 20 июня заместитель начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, генерал-майор Али Нагиев был назначен на должность начальника Службы государственной безопасности.

Эксперт по вопросам безопасности, работавший ранее в упраздненном МНБ, Ильхам Исмайыл заявил, что на эту должность за последние 15 лет, то есть с 2004 года, назначена самая подходящая кандидатура.

«Мы с Али Нагиевым плечом к плечу участвовали в «Операции Чайкенд», в освобождении сел Манашит, Бузлуг, Еркадж Геранбойского района от армянских оккупантов. У него есть опыт участия в военных операциях, в антитеррористической деятельности. Одним словом, спустя 15 лет на эту должность назначили профессионала», — отметил И.Исмайыл.

Тем временем, в Сети набирает популярность видео, демонстрирующее участие нового начальника Службы государственной безопасности Али Нагиева в военных операциях в Геранбое в 1991 году в качестве сотрудника спецназа МНБ. Речь идет о военной операции, о которой упомянул Ильхам Исмайыл.

Данное видео было опубликовано бывшим сотрудником спецслужб Арзу Нагиевым.

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