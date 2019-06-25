В Турции умный пес самостоятельно пришел в аптеку, чтобы ему оказали помощь. Необычное поведение собаки запечатлели камеры видеонаблюдения, сообщает издание «Известия».

На кадрах пес заходит в одну из аптек Стамбула, подходит к фармацевту и протягивает ей свою раненую лапу. По словам женщины, она сначала решила, что животное хочет есть, и показала ему миску, но пес не стал принимать еду и продолжал ждать медпомощи.

«На лапке была кровь. После этого я поняла, что произошло. Я почистила рану и приложила мазь», — рассказывает фармацевта, принявший необчного пациента.

Minval.az