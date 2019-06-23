Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о 200 километрах от Грозного до Тбилиси, не намекал на агрессию и отправку в Грузию мифического десанта. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил министр республики по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров.

«Чеченский лидер ничего страшного в виду не имел, кроме того, что действительно от Грозного до Тбилиси 200 километров. Ни Рамзан Кадыров, ни силовики — никто без приказа никуда никому помогать не поедет и не планирует», — отметил он.

По словам министра, домыслы относительно фразы Кадырова тормозят налаживание связей России и Грузии. Умаров добавил, что последние события волнуют и чеченцев, и других россиян. «Когда идет стрельба в соседней республике, согласитесь, это тревожно», — заключил чиновник.

22 июня Кадыров, комментируя акции протеста в Грузии, напомнил, что расстояние между Грозным и Тбилиси по прямой составляет всего 200 километров. Глава Чечни также подчеркнул, что у Грузии нет ближе соседа, чем Россия.

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