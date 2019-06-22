Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что следит за событиями в Грузии с большой тревогой и напомнил, что Грозный и Тбилиси разделяет небольшое расстояние.

«С большой тревогой слежу за событиями в Грузии. Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров. В России по неофициальным данным почти один млн грузин. Наши народы связаны вековыми узами узами дружбы и единства», – написал Кадыров в своем канале в Telegram 22 июня.

Глава Чечни напомнил, что грузинскую культуру, литературу, искусство мир познал благодаря России, а что касается народов Грузии и Северного Кавказа, то у них «тысячи причин жить в мире и согласии и ни одной смотреть друг на друга с ненавистью».

По мнению Кадырова, в Грузии сильны влияния антироссийских политиков, которые просто «долго искали повода для новой истерии против России».

«Во всем мире принято с уважением относиться к иностранным делегациям, тем более, парламентским. Власти Грузии не обеспечили безопасность и возможность нормальной работы депутатам Госдумы», – указал Кадыров.

«В 2018 году граждане России оставили в Грузии три с половиной млрд долларов … Это Грузия почувствует, когда опустеют отели, рестораны, кафе, пляжи…», – резюмировал глава Чечни.

Minval.az