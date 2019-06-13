Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили возглавил список своей партии «Движение новых сил» на выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политика на брифинге в Киеве.

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Помимо Саакашвили, в избирательный список партии также вошли бывший замгенпрокурора Украины Давид Сакварелидзе, общественный деятел Олесь Доний, шахматистка Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.

При этом политик допустил, что у него могут возникнуть трудности с регистрацией в ЦИК, так как он не проживал на Украине последние пять лет, как того требует закон. Он пообещал решить вопрос через суд.

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