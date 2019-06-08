Бывший глава Одесской облгосадминистрации, лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил о том, что партия идет на досрочные выборы в Верховную раду Украины, которые намечены на 21 июля.

Об этом он сообщил в субботу в Facebook.

«Посмотрев на всех этих старых политиков, на все эти старые партии, на эти договорняки, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно», — написал он и добавил, что на Украину приехал «не в политические игры играть и за должностями гоняться». «Но Украина сейчас страна третьего мира, стала похожа на Суб-Сахарную Африку. Это не должно быть так», — отметил Саакашвили.

Minval.az