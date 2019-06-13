Российский оппозиционный политик, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вечером 12 июня сообщил в своем Twitter, что его выпустили из полицейского участка.

«Уже обустроился в камере. Уже провел 27 попыток заклеить очень яркую лампу куском одноразовой простыни. Зашел полицейский и сказал: уходите отсюда. Выпустили. Зачем тогда устраивать все это было? Надеюсь, остальных задержанных тоже сейчас повыпускают», – написал Навальный.

Уже обустроился в камере. Уже провёл 27 попыток заклеить очень яркую лампу куском одноразовой простыни. Зашёл полицейский и сказал: уходите отсюда. Выпустили. Зачем тогда устраивать всё это было. Надеюсь , остальных задержанных тоже сейчас повыпускают. — Alexey Navalny (@navalny) 12 июня 2019 г.

Оппозиционер также считает, что ареста ему не избежать.

«В камере было жарко, скучно и противно. Суд еще будет, и 30 суток будут, просто ближе к [региональным] выборам. Но я ни на секунду не пожалел, что вышел сегодня. Люди выходили за меня, я выхожу за них», – написал Навальный.

В камере было жарко, скучно и противно. Суд ещё будет и 30 суток будут, просто ближе к выборам.

Но я ни на секунду не пожалел, что вышел сегодня.

Люди выходили за меня, я выхожу за них.

Всё равно кто: журналисты, таксисты, ИПшники или профессора. У всех есть право на лучшую жизнь — Alexey Navalny (@navalny) 12 июня 2019 г.

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