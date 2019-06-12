В Алматы в среду задержаны 250 участников несанкционированных акций, передали корреспонденты агентства «Интерфакс-Казахстан».

Так, возле Дворца спорта им.Балуана Шолака задержаны около 50 человек, в районе площади «Астана» — более 200 человек. Корреспондент агентства насчитал несколько полицейских автобусов с задержанными, которые увезли задержанных в отделы полиции.

Между тем, отмечают корреспонденты, накал протестов в казахстанском мегаполисе стихает, люди начинают расходиться.

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В Алматы в среду продолжаются задержания активистов, призывающих горожан к несанкционированным митингам.

Как передал корреспондент агентства «Интерфакс-Казахстан», находящийся в районе площади «Астана», к настоящему моменту там задержаны порядка 100 человек. Некоторые из них при задержании выкрикивают провокационные лозунги и оказывают сопротивление полицейским.

Стражи порядка пытаются вести себя максимально корректно, но наиболее агрессивных участников акции им приходится буквально уносить в автобус на руках.

Между тем в другом районе Алматы — возле Дворца спорта им.Балуана Шолака — задержаны еще порядка 40 человек.

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Как сообщалось, на митинг казахстанцев призвал выйти беглый экс-банкир Мухтар Аблязов, который сейчас находится за рубежом и оттуда через соцсети призывает граждан страны к неповиновению властям. В частности, Аблязов призвал своих сторонников в Алматы собраться на пересечении улицы Байтурсынова и проспекта Абая, после чего пешком дойти до проспекта Абылай хана и далее к площади «Астана».

Аблязов, осужденный заочно в Казахстане на 20 лет лишения свободы, создал за границей организацию «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), ее деятельность в Казахстане признана судом экстремистской и официально запрещена.

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