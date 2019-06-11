За два дня в Казахстане за участие в несанкционированных митингах были задержаны около 700 человек. Об этом сообщил официальный представитель МВД республики Нурдильда Ораз, передает казахстанский интернет-сайт Zakon.kz.

Представитель ведомства отмечает, что в первый день несанкционированной акции, который совпал с днем проведения досрочных президентских выборов, были задержаны около 500 человек. Еще примерно 200 граждан были задержаны на следующий день, 10 июня. Кроме того, Ораз отметил, что около 550 задержанных протестующих в итоге были привлечены к ответственности. Остальные были отпущены после профилактической беседы.

Согласно официальной позиции МВД Казахстана, организатором несанкционированных митингов стала запрещенная и признанная в Казахстане экстремистской организация «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). По версии органов, активисты этого движения с помощью «массированной пропаганды с использованием социальных сетей» привлекли граждан Казахстана к противоправным действиям и противостоянию с сотрудниками правоохранительных органов.

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