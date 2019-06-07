Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Украинской службе Радио Свобода. Оно прошло в спортзале: и глава государства, и корреспондент Григорий Жигалов сидели на велотренажёрах. Зеленский ответил на вопросы о планах по вступлению в НАТО и Евросоюз, прокомментировал информацию о возможном дефолте Украины, проблемы с парламентом, ситуацию в Донбассе, а также рассказал о своём отношении к действующим министрам.

В частности, Зеленский подтвердил курс Украины в НАТО и ЕС. «У нас независимая страна, и это наш выбор», – заявил президент. Он отметил, что власти должны «рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, что это не страшно, и когда украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум».

Говоря о поездке в Брюссель, Зеленский рассказал о председателе Европейской комиссии Жан-Клоде Юнкере и встрече с ним: «Он такой добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек, классный такой мужик. И он мне сказал, что Украина всегда может рассчитывать именно на его личную поддержку».

Президент Украины сказал, что «в стране сложная экономическая ситуация», и не подтвердил слухи о том, что может быть объявлен дефолт. По словам Зеленского, во время поездки в Брюссель обсуждалась в том числе микрофинансовая помощь Украине от Евросоюза.

На вопрос о возможных кадровых изменениях в правительстве Зеленский ответил, что он пока не знаком близко с действующими министрами. Но выразил уверенность, что среди них «есть профессионалы». При этом, говоря о министре здравоохранения Ульяне Супрун, Зеленский пошутил, что у его семьи «слава богу, другой доктор».

Комментируя возвращение на Украину Михаила Саакашвили, президент сказал, что у него с ним нет никаких совместных политических планов. «Я сказал прессе: я думаю, что у него забрали паспорт незаконно. Поэтому я его ему вернул. Вот и всё», – заявил Зеленский.

Minval.az