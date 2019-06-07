Колумбийская певица Шакира провернула целую спецоперацию, чтобы не оказаться в объективе фотографов у здания испанского суда, куда её вызвали на допрос из-за неуплаты налогов. Папарацци дежурили у здания с самого утра, а в результате на пороге появилась не сама певица, а её двойник, сообщает газета The Guardian.

Пока у входа царила суматоха, настоящая Шакира преспокойно проникла в здание через служебный вход, так что перед судьёй предстал всё-таки «оригинал», а не «копия».

42-летняя звезда признала, что у неё имеются задолженности, однако она сотрудничает со следствием.

Minval.az