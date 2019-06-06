Петиция с требованием отправить в отставку главу МВД Украины Арсена Авакова набрала достаточное количество подписей для передачи документа на рассмотрение властям. Она была размещена на сайте президента страны 2 июня и уже через четыре дня, 6 июня, собрала более 25 тыс. подписей, пишет RT.

При этом, согласно правилам создания петиций, для передачи обращения главе государства оно должно набрать подписи 25 тыс. человек в течение трёх месяцев. Однако даже если президент решит запустить отставку министра, то он должен будет выдвинуть такую инициативу на голосование Верховной рады и заручиться поддержкой 226 депутатов. И именно за парламентом остаётся окончательное решение.

В электронном документе не говорится, почему подписанты требуют, чтобы Арсен Аваков оставил свой пост. Тем не менее не секрет, что в последние дни активисты призывали его уйти в отставку после гибели пятилетнего ребёнка от рук сотрудников полиции.

Стоит отметить, что ранее сбор подписей в поддержку проекта постановления об увольнении Авакова начали также депутаты Верховной рады. Об этом со ссылкой на внефракционного парламентария Остапа Еднака сообщило украинское общественное движение «Честно», борющееся за справедливые выборы.

31 мая в городе Переяслав-Хмельницком в Киевской области двое сотрудников украинской полиции, как сообщали украинские СМИ, устроили ради развлечения стрельбу из огнестрельного оружия в жилой зоне, предположительно, оба были в нетрезвом состоянии. Одна из пуль попала в голову пятилетнему мальчику, который играл в соседнем дворе. Ребёнок был доставлен в больницу, но через три дня умер, не приходя в сознание.

Подозреваемые были задержаны, руководство Переяслав-Хмельницкого отделения полиции было отстранено от исполнения служебных обязанностей, а глава полиции Киевской области добровольно подал в отставку.

Тем не менее Арсен Аваков заявил, что сам он не собирается покидать свой пост, равно как и руководитель Нацполиции Сергей Князев. При этом Аваков не исключил, что его отставку может рассмотреть этот или следующий созыв Рады.

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