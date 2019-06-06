Московский областной суд отклонил жалобу блогера Фуада Аббасова, оставив в силе предыдущее решение суда.

Согласно решению суда, Ф. Аббасов должен быть депортирован с территории Российской Федерации в течение 10 дней, передает Репорт.

Российские правоохранительные органы задержали блогера Фуада Аббасова, который проживает и работает в Москве. Так, несколько азербайджанских общин России обратились в Химкинский городской суд Московской области с требованием депортации Ф.Аббасова из страны.

Московский суд 7 мая рассмотрел дело №2737/2019 под названием «Запрет на въезд иностранного гражданина и лица без гражданства на территорию Российской Федерации». 16 мая российские правоохранительные органы задержали Ф.Аббасова по решению суда.

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