Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке, которая набрала необходимые 25 тысяч подписей украинцев, и официально ответил ее автору, сообщает «Обозреватель».

Заявление главы украинского государства было опубликовано на его сайте. Он аргументировал свою позицию Конституцией.

Так, Зеленский подчеркнул, что глава Украины обязан оставить свой пост только в случаях, предусмотренных законодательством: отставки, невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья, смещения с поста в порядке импичмента, смерти.

«По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам, покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины и поддержали мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму», – ответил президент.

Он также предложил инициатору его отставки требовать у народных депутатов Украины скорейшего голосования за проект Закона «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)», который был подан им в Верховную Раду 29 мая 2019 года.

«Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц и процесс жесткого очищения власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки законно, а главное – в реальный способ», – отметил Зеленский.

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