Нарушение правил дорожного движения в армянонаселенном Ахалкалаки (Грузия) послужило причиной скандала и потасовки между полицейскими и местными жителями. Об этом сообщает «Спутник».

По сведениям сайта, водитель автомобиля Mercedes остановился уточнить, что произошло, однако сотрудники патрульной службы приказали ему продолжить путь. Водитель отказался выполнить это требование, сказав, что его дядя живет в этой части города. После этого полицейские вывели его из машины.

В этот момент на шум вышел дядя водителя Mercedes – Мехак Хачатрян – и вступился за своего родственника. Во время перепалки с полицейскими самочувствие Мехака ухудшилось, его госпитализировали в больницу.

Министерство внутренних дел уже прокомментировало этот инцидент. Согласно официальной версии, полицейские в Ахалкалаки остановили мотоциклиста за нарушение правил дорожного движения и стали оформлять ему штраф. Несколько человек решили заступиться за него, оказывая сопротивление и оскорбляя полицейских.

Minval.az