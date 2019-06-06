Красногорский городской суд выбрал меру пресечения в виде ареста для Саака Саакяна, который проходит по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в ходе драки около кафе. Он как и трое других фигурантов дела арестован на срок до 2 августа.

Саакян отверг обвинения в хулиганстве и заявил, что не принимал участия в драке.

Никиту Белянкина смертельно ранили ножом в сердце в ходе драки в подмосковном Путилкове (Красногорск) в ночь на 2 июня. Молодой человек подошел к толпе, чтобы защитить местного жителя, которого в этот момент избивали. Последний был госпитализирован с ножевым ранением брюшной полости.

Никто из фигурантов свою вину не признал.

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