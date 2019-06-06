Бывший президент СССР Михаил Горбачев был экстренно госпитализирован в одну из больниц. Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости»со ссылкой на самого политика. Горбачев признался, что даже в стенах лечебного учреждения он не унывает и продолжает работу над автобиографической книгой.

«Я нахожусь в больнице, давно уже. Но я при малейшей возможности с помощью и с участием друзей работаю», — заявил Михаил Горбачев в беседе с журналистом. О причинах госпитализации он не сообщил.И добавил, что в ближайшее время выйдет его книга.

О том, что Горбачев попал в больницу, сообщалось также в апреле этого года.

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