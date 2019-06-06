В Константиновском дворце Санкт-Петербурга проходит встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.

«Очень рад встретиться с вами в Санкт-Петербурге, недавно мы встретились в Нур-Султане, впервые мы встретились год назад и за этот год мы неоднократно встречались и практически поговорили о всех возможных вопросах», — начал свою речь Пашинян.

Пашинян посчитал встречи с Путиным: Очень рад встретиться с вами в Санкт-Петербурге, недавно мы встретились в Нур-Султане, впервые мы встретились год назад и за этот год мы неоднократно встретились pic.twitter.com/UoPKMFxfJq — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 июня 2019 г.

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что делегации из Армении во главе с премьер-министром страны будет интересно принять участие в ПМЭФ, где можно встретиться с коллегами и обменяться мнениями по экономическим вопросам.

Президент добавил, что необходимости характеризовать отношения между Россией и Арменией нет.

«Россия является ведущим торгово-экономическим партнером Армении — почти 2 миллиарда прямых инвестиций, много других моментов, которые показывают особый союзнический характер наших отношений», — добавил Путин.

Minval.az