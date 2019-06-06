Активисты пикетируют поместье пятого президента Украины Петра Порошенко в Козине под Киевом. Об этом сообщает Страна.

Отмечается, что митингующие требуют ареста Порошенко и его соратников, которые якобы причастны к скандалу вокруг Укроборонпрома.

По информации издания, на данный момент около имения экс-президента находятся около 120 человек. Они стоят с флагами Украины и ОУН. Более того, активисты подпалили шины, а также файера. На место происшествия сразу же приехали пожарные машины

По предварительной информации, подобная акция в ближайшее время начнется возле дома Олега Гладковского (Свинарчука). По сообщению СМИ, его семья была замешана в коррупционных схемах в Укроборонпроме.

В феврале СМИ опубликовали информацию о масштабных хищениях в «Укроборонпроме». Речь шла о схеме с участием должностных лиц, приближенных к бывшему президенту. После этого Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело.

Против самого Петра Порошенко на Украине также возбудили несколько дел. В частности, его обвиняют в легализации денежных средств, полученных незаконным путем, и госизмене.

Minval.az