Армянское движение «ВЕТО» провело вторую акцию протеста перед ереванским филиалом фонда Сороса (официальное название фонда — «Открытое общество»).

Несколько десятков человек собрались недалеко от офиса фонда в центре Еревана, передает «Спутник».

На транспарантах на английском и русском написано «Стоп, Сорос», а также прикреплены фотографии людей, которые по мнению участников митинга, продвигают интересы фонда в Армении.

Глава движения «ВЕТО», бывший советник начальника полиции Армении Нарек Малян заявил, что работники офиса и сотрудничающие с ним люди являются иностранными агентами, деятельность которых надо запретить.

Полиция преградила путь непосредственно к зданию офиса. Демонстранты потребовали пропустить их к дверям, которые они планировали перекрыть, сотрудники полиции отказались.

В ответ несколько человек во главе с Маляном попытались прорваться через оцепление полиции. После нескольких минут толканий друг друга и возни активисты отступили.

После этого Малян призвал политические силы собраться перед зданием фонда Сороса. Акция продолжается уже без активных действий.

Minval.az