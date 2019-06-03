Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает «Громадьске».

На брифинге в Киеве Зеленский сказал, что первая встреча контактной группы в Минске состоится 5 июня.

«У нашей группы действительно есть уже конкретные предложения… Я хочу, чтобы все эти предложения были определены понятными сроками выполнения того или иного пункта», — приводит слова Зеленского «Интерфакс».

Ранее Кучма уже занимал эту должность и покинул ее в октябре 2018 года. Он был назначен представителем Украины в трехсторонней контактной группе по решению Петра Порошенко в 2014 году.

Россию в контактной группе представляет Борис Грызлов. В нее также входит представитель Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Minval.az