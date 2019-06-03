Американские власти арестовали восемь человек, которые с помощью мошенничества с использованием сотен армянских паспортов украли у Bank of America и Wells Fargo около 1,5 миллиона долларов, сообщает ереванский «Спутник». Девятый обвиняемый по этому делу в настоящее время разыскивается властями.

Расследование, проведенное Иммиграционными и таможенными органами США (HSI), установило, что обвиняемые получили доступ к подлинным армянским паспортам, выданным другим людям. Они изменили в них фотографии на свои и открыли на них 36 счетов в банках.

Обвиняемые, по данным следствия, используя недочеты в банковских правилах, переводили деньги с одного счета на другой, а затем немедленно снимали средства в банкоматах в казино Лас-Вегаса и других местах.

В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые подделали 331 армянских паспорта для кражи или попытки кражи 1,5 миллиона долларов США у Банка Америки. Но в итоге у них получилось снять с карточек около 1,12 миллиона долларов.

Трое злоумышленников также были обвинены в совершении аналогичной схемы мошенничества в отношении «Уэллс Фарго», которая привела к потере приблизительно 370 000 долл. США.

Среди арестованных — Ара Малхасян (48 лет), Смбат Хечумян (38 лет), Света Хечумян (45 лет, является сестрой Смбата и женой Малхасяна), Арутюн Петросянц, (30 лет), Артур Арутюнян (34 года), Хачатур Чобанян (38 лет), Дживан Ахназарян (49 лет), а также Арман Григорян (37 лет).

Девятый обвиняемый по этому делу — 29-летний Артак Охоян — через своего адвоката согласился сдаться федеральным властям.

Обвинение в сговоре с целью совершения банковского мошенничества предусматривает установленное законом максимальное наказание в виде 30 лет в федеральной тюрьме.

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