Грузия находится на шестом месте по простоте ведения бизнеса, однако это не является основанием, чтобы говорить, что в стране все хорошо, заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе, комментируя критические заявления посла Италии Антонио Энрико Бартоли и посла Австрии Арада Бенко.

Говоря о бизнес-климате в Грузии в интервью изданию BMG, Бартоли отметил, что начинать бизнес в стране легко, однако его расширение – сложный процесс. Также он говорил о необходимости обеспечения политической стабильности, эффективной судебной системы и государственных институтов. По мнению итальянского дипломата, эти и другие реформы необходимы для того, чтобы сделать страну привлекательной для инвесторов.

Посол Австрии, в свою очередь, указал на медленные темпы принятия решений властями Грузии и проблему прозрачности государственных закупок.

Комментируя эти заявления, Бахтадзе отметил, что для них важна коммуникация с представителями дипломатического корпуса, в том числе «с учетом того, что в Грузии работают многие иностранные компании».

«Что касается скорости принятия решений, об этом я говорил в парламенте. То, что по многим направлениям эти вопросы у нас не урегулированы, было причиной кадровых перестановок, в том числе в прошлом и в этом году», — приводит слова Бахтадзе телекомпания «Рустави 2».

Minval.az