В российском Дзержинске, по уточненным данным в результате взрыва на оборонном заводе, где производят тротил, пострадали 116 человек.

В больницах города, сообщили РИА Новости представители экстренных служб региона, находятся 17 пострадавших, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. «Интерфакс» со ссылкой на замминистра МЧС РФ Виктора Яцуценко сообщает о 18 госпитализированных.

Ранее было известно о 89 пострадавших — 44 сотрудниках завода и 45 жителях города.

РИА Новости сообщает, что из-за взрыва были повреждены окна в 789 зданиях, нарушена подача электричества в 687 жилых домов, в которых проживают более 1,87 тысячи человек.

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