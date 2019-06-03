Последний саммит Евразийского экономического союза, скорее всего, не был успешным для Армении. Основанием для такого вывода вовсе не является непроверенная информация, о чем постоянно заявляют представители властей, когда мы аргументированно критикуем политику Никола Пашиняна по какому-либо вопросу. Об этом пишет ереванская газета «Паст».

Издание далее отмечает: «Дело даже не в том, что Пашинян был, по сути, «изолирован» в Нур-Султане, и составил исключение среди глав государств-членов ЕАЭС, которым был вручен орден. Это как-то можно было свалить на процедурные препоны.

Причина разочарования Никол Пашинян была гораздо более серьезной, вследствие чего он не сделал никаких записей о саммите ЕАЭС даже на своей странице в Фейсбук или в ходе последнего заседания правительства даже не счел нужным затронуть юбилейное заседание в Нур-Султане, которое, кстати, возглавлял сам премьер-министр Армении. Думаю, что премьер-министр Республики Армения особенно обеспокоен тем обстоятельством, что кризис, наблюдаемый после революции в армяно-российских отношениях, так и не удается преодолеть.

В вопросе Генерального секретаря ОДКБ Армения, фактически, уступила свои позиции, поскольку так и не получила в течение нескольких месяцев поддержки Москвы, две важные фигуры по делу 1 марта находятся в России, и нет никакой перспективы, что они будут экстрадированы в Армению, более того, согласно достоверной информации, бывший глава СПИСА Мигран Погосян получил политическое убежище в нашей союзной стране.

Все эти факты не случайны и обобщают отношение Москвы к новым властям Армении, которое нельзя назвать теплым или союзническим.

Никто из предшественников или оппозиционной прессы не сообщил о возможности встречи Владимира Путина-Никола Пашиняна в Нуре-Султане, эта информация была введена в обращение спикером верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко, которая впоследствии была растиражирована представителями властей Армении.

Однако эта встреча в Нур-Султане так не состоялась и, как минимум, непонятен укор представителей властей в отношении СМИ и оппозиции.

Конечно, непреложная истина, что лучшая защита – это нападение, но я думаю, что в этом случае власти должны ответить, что происходит в армяно-российских отношениях, почему они утратили свою обычность, что может создать серьезные проблемы для безопасности Армении, также в процессе карабахского урегулирования.

Власти продолжают молчать, но очевидно, что политика угождения Путину исчерпала себя, потому что публичная риторика премьер-министра, по сути, не имеет ничего общего с реальной политикой, в результате чего кризис в армяно-российских отношениях только углубляется», — пишет газета.

Minval.az