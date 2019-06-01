Научный руководитель президента России Владимира Путина Владимир Литвиненко в четвертый раз возглавил рейтинг самых богатых ректоров государственных вузов, составленный РБК. В 2018 году Литвиненко задекларировал доход 236,9 млн рублей, что на 5% меньше, чем в 2017 году. За работу ректора он получил 6,8 млн рублей (в месяц — 570 тыс. рублей). Помимо этого, Литвиненко владеет акциями компании по производству химических удобрений «ФосАгро», в прошлом году она выплачивала дивиденды четыре раза, их общая сумма составила 13,6 млрд рублей.

Также вчера стало известно, что научный руководитель Путина увеличил свою долю в «ФосАгро» до 20,98%, купив 1,64% акций у Игоря Антошина. По данным РБК, стоимость пакета составляет примерно 5,2 млрд рублей.

Рейтинг самых богатых топ-менеджеров государственных вузов составлен наоснове почти 1,3 тыс. антикоррупционных деклараций за 2018 год.

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