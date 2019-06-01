В Ашхабаде начались рейды против тату-мастеров, сообщило 31 мая радио «Азатлык».

Как заявили источники издания, в последние десять дней полицейские останавливают на улицах, разыскивают в кафе и спортзалах людей с татуировками. Их спрашивают, где они сделали эти рисунки. Источникам стало известно об одном молодом человеке, которого из-за отказа раскрывать личность мастера продержали в изоляторе трое суток.

Что конкретно делают с выявленными мастерами, не уточняется. Однако подчеркивается, что проблемы возникли даже у элитных тату-салонов, которые принадлежат чиновникам либо связанным с властью бизнесменам. По словам источников, лицензирование этой деятельности в Туркменистане никогда не осуществлялось, то есть салоны всегда работали в сером сегменте рынка. Поэтому их владельцы даже в теории не могут настаивать на соблюдении своих прав.

Все существующие в Туркменистане запреты подобного рода (принудительное сбривание бород, отправка на штрафстоянки темных автомобилей) никак не обосновываются законодательно. Силовики и чиновники обычно поясняют лишь, что выполняют «распоряжение сверху». По словам наблюдателей, запреты поддерживаются волнообразно. В течение какого-то периода проводятся массовые рейды, затем контроль ослабевает, а потом рейды возобновляются.

Minval.az