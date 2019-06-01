Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев освобожден от исполнения обязанностей уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа.

Соответствующий указ, подписанный на тот момент президентом Украины Петром Порошенко 18 мая 2019 года, размещен на сайте администрации президента Украины.

«Освободить Джемилева Мустафу от исполнения обязанностей уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа», – говорится в документе.

Как сообщил Джемилев украинскому изданию QHA, в ближайшее время в Меджлисе крымскотатарского народа обсудят кандидатуру претендента на эту должность, чтобы рекомендовать ее к назначению нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Я считаю, что уполномоченный при президенте по вопросам крымскотатарского народа желательно, чтобы был, но не обязательно это должен быть я. Меджлис определит, кого рекомендовать. Я бы хотел, чтобы назначали кого-то более молодого, потому что мы уже старые как мамонты», – сказал Джемилев.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году при президенте Украины был создан офис уполномоченного по делам крымскотатарского народа, который возглавил Мустафа Джемилев.

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