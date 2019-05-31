Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан опубликовал видеоролик, в котором рассказывается о годах репрессий в 30-е годы прошлого века в Казахстане, и о том, насколько трагичными были эти события для казахстанского народа.

День памяти жертв политических репрессий и голода отмечается в Казахстане ежегодно 31 мая. В этот день страна вспоминает миллионы арестованных, осужденных и расстрелянных казахстанцев, а народ страны показывает, что никогда не забывал и не забудет эту страшную трагедию.

В этом году телерадиокомплекс президента выпустил и разместил в интернете видеоролик, в котором первый президент Казахстана — Нурсултан Назарбаев дает оценку событиям тех времен, напоминая, что они могли стать началом полного исчезновения страны с карты мира, пишет «Спутник».

«Ни одна страна в мире, ни один народ не испытал на своей стране такой излом в демографической ситуации и не стоял перед пропастью полного исчезновения, как Казахстан. Мы выжили, смогли сплотиться как нация, мы не ожесточились, не озлобились, никогда никого не обвиняли в превратностях жестокой трагедии XX века. Мы выстояли, помогли всем невинным жертвам сталинизма», — сказал Назарбаев.

Именно поэтому сразу после обретения Казахстаном независимости закон о реабилитации жертв массовых политических репрессий стал одним из первых подписанных Елбасы. Это позволило раскрыть засекреченные прежде архивы и узнать о судьбах тех людей, кто долгие десятилетия был полностью потерян для родных и близких.

Minval.az