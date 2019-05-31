Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан опубликовал видеоролик, в котором рассказывается о годах репрессий в 30-е годы прошлого века в Казахстане, и о том, насколько трагичными были эти события для казахстанского народа.
День памяти жертв политических репрессий и голода отмечается в Казахстане ежегодно 31 мая. В этот день страна вспоминает миллионы арестованных, осужденных и расстрелянных казахстанцев, а народ страны показывает, что никогда не забывал и не забудет эту страшную трагедию.
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Бүгін Қазақстан өзінің тарихындағы ең қайғылы оқиғаларының бірі — саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күнін атап өтуде. Осылайша, жыл сайын 31 мамырда xалқымыз нәубет жылдары құрбан болған туыстары, бауырлары және достарын еске алады. Бұл Қазақстан үшін айрықша мағынаға ие күн. Қайғы-қасірет қақпасы арқылы біз қайта алаңсыз бейбіт өмірге ораламыз. Ендігі парызымыз – бүгінде жетіп отырған құндылықтарымызды бағалай білу, оған жету жолында құрбан болған боздақтардың ерлігін ұмытпау. ⠀ Сегодня Казахстан отмечает один из самых печальных страниц своей истории— день памяти жертв политических репрессий. Таким образом, ежегодно 31 мая жители страны вспоминают своих родных и близких, которые были осуждены или расстреляны. Народ Казахстана бережно хранит память о миллионах соотечественников, пострадавших от политических репрессий. Теперь наш долг-ценить и беречь мир и не забывать о подвиге погибших солдат.
В этом году телерадиокомплекс президента выпустил и разместил в интернете видеоролик, в котором первый президент Казахстана — Нурсултан Назарбаев дает оценку событиям тех времен, напоминая, что они могли стать началом полного исчезновения страны с карты мира, пишет «Спутник».
«Ни одна страна в мире, ни один народ не испытал на своей стране такой излом в демографической ситуации и не стоял перед пропастью полного исчезновения, как Казахстан. Мы выжили, смогли сплотиться как нация, мы не ожесточились, не озлобились, никогда никого не обвиняли в превратностях жестокой трагедии XX века. Мы выстояли, помогли всем невинным жертвам сталинизма», — сказал Назарбаев.
Именно поэтому сразу после обретения Казахстаном независимости закон о реабилитации жертв массовых политических репрессий стал одним из первых подписанных Елбасы. Это позволило раскрыть засекреченные прежде архивы и узнать о судьбах тех людей, кто долгие десятилетия был полностью потерян для родных и близких.