Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил появившуюся информацию о том, что в одной из воинских частей республики офицер заменил топливо в боевых машинах на воду.

«Офицер был не один – действовали несколько человек, офицеры и солдаты», — написал на своей странице в Facebook Ованнисян.

В пятницу армянские СМИ сообщили, что правоохранители раскрыли дело о хищении в одной из воинских частей. Офицер части вылил дизельное топливо из баков 11 боевых машинах и залил в них воду, в результате чего была прекращена эксплуатация машин.

Было возбуждено уголовное дело по 177 статье Уголовного кодекса Армении «Ограбление». В данный момент следствие продолжается.

Minval.az