Депутат Национального Собрания Армении от правящего блока «Мой шаг» Нарине Хачатурян написала заявление об отставке.

«Нарине Хачатурян представила заявление об отставке. Согласно закону о регламенте Национального собрания, если депутат не отзывает заявление в течение недели, составляется протокол, который подписывает председатель парламента», — сообщил спикер армянского парламента Арарат Мизроян во время заседания законодательного органа в пятницу.

Хачатурян запомнилась своей работой в Национальном Собрании Армении тем, что предложила ограничить на территории Армении вещание телеканала «Россия». Ереванские СМИ отмечают, что ее отставка может быть связана с требованием российской стороны.

Minval.az