Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично заехал в гостиницу за премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который находится с визитом в Ашхабаде.

Туркменский лидер был за рулем раритетной ГАЗ-21 «Волга», глава российского правительства сел на пассажирское кресло.

Вместе они совершили небольшую автомобильную прогулку по Ашхабаду. После этого Медведев и Бердымухамедов направились в президентскую резиденцию, где прошел рабочий завтрак.

Бердымухамедов также подарил премьер-министру России щенка породы пятнистый алабай.

На вопрос Медведева о кличке нового питомца лидер Туркмении развел руками, предоставляя право выбора премьер-министру.

Медведеву также передали родословную щенка. «Вот написано: отец — Гарабаш, мать — Аладжа», — прочитал глава российского правительства.

Увидев, как щенок робко подошел к Медведеву и улегся у его ног, Бердымухамедов отметил: «Хозяина нашел уже».

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