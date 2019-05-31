Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично заехал в гостиницу за премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который находится с визитом в Ашхабаде.
Туркменский лидер был за рулем раритетной ГАЗ-21 «Волга», глава российского правительства сел на пассажирское кресло.
Вместе они совершили небольшую автомобильную прогулку по Ашхабаду. После этого Медведев и Бердымухамедов направились в президентскую резиденцию, где прошел рабочий завтрак.
Бердымухамедов также подарил премьер-министру России щенка породы пятнистый алабай.
На вопрос Медведева о кличке нового питомца лидер Туркмении развел руками, предоставляя право выбора премьер-министру.
Медведеву также передали родословную щенка. «Вот написано: отец — Гарабаш, мать — Аладжа», — прочитал глава российского правительства.
Увидев, как щенок робко подошел к Медведеву и улегся у его ног, Бердымухамедов отметил: «Хозяина нашел уже».