Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал фото из спортзала в Администрации президента. Соответствующий снимок глава государства опубликовал у себя в Facebook.

«На Банковой. Хоть гантели не украли», — иронично подписал фотографию Зеленский.

На снимке также можно заметить, что вместе с Зеленским спортом занимается глава Администрации президента Андрей Богдан.

Следует отметить, что в комментариях к фотографии ряд пользователей упрекнули Зеленского за то, что ему следовало бы сосредоточиться на выполнении своих обязанностей на посту главы государства.

28 мая новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк снял видео с ситуационной комнаты в Администрации президента. На нем видно, как на местах, где раньше было оборудование, в частности серверы, ничего не осталось.

В свою очередь пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что сервера, о которых говорит Александр Данилюк, были арендованы лично бывшим президентом Украины и возвращены арендодателю.

Позже стало известно, что на самом деле оборудование брали в ЦИК и НБУ.

Minval.az