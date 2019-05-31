В России изменили биографический фильм «Рокетмен» об Элтоне Джоне, сообщает телеканал «Дождь». Об этом стало известно на премьерном показе, прошедшем 30 мая в кинотеатре «Октябрь» в Москве.

После показа ведущий «Дождя» Михаил Козырев, представлявший фильм зрителям, сообщил, что из киноленты вырезали все сцены с поцелуями мужчин, гомосексуальный секс и эпизоды, где появляются наркотики.

Кинокритик Егор Москвитин, смотревший фильм на Каннском кинофестивале, подтвердил эту информацию. По его словам, из титров также убрали фрагмент, в котором говорится, что Элтон Джон встретил настоящую любовь и показано фото певца с его супругом.

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