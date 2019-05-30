Россия должна обеспечить технологический суверенитет в области искусственного интеллекта, тот, кто сможет обеспечить монополию в этой сфере, станет «властелином мира», заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

«Уже говорил и хочу еще раз повторить: если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, последствия нам всем понятны — тот станет властелином мира», — сказал Путин на совещании по развитию технологий в области искусственного интеллекта.

Путин рассказал, кто станет властелином мира pic.twitter.com/RC0zH6b4kj — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 30 мая 2019 г.

«И мы, конечно, должны обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта. Это важнейшее условие состоятельности нашего бизнеса и экономики, качества жизни граждан России, безопасности и, в конце концов, обороноспособности государства», — подчеркнул Путин.

«Дождь» отмечает, что в 2017 году он уже делал такое заявление во время Всероссийского открытого урока. Тогда президент сказал, что то страна, добившаяся лидерства в создании искусственного интеллекта, «будет властелином мира».

Minval.az