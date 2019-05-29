Президент Украины Владимир Зеленский выложил у себя в инстаграме селфи с шаурмой и рекомендовал политикам не пренебрегать этим блюдом.
«Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного», — подписал он пост.
По мнению президента, это помогает быть ближе к людям.
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Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче – ганебного. А ще – допомагає не «забронзовіти», не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма
«А еще — помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Для тех, кто у власти, это полезно. Рекомендую!» — резюмировал Зеленский.
На снимке на заправке Socar рядом с Зеленским стоят глава Администрации президента Андрей Богдан и его заместители — Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк.
На прошлой неделе украинский лидер также упомянул шаурму, когда поздравлял киевлян с Днем города. В своем обращении он заявил, что «Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро». Эти слова вызвали обсуждение в социальных сетях.