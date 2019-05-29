Президент Украины Владимир Зеленский выложил у себя в инстаграме селфи с шаурмой и рекомендовал политикам не пренебрегать этим блюдом.

«Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного», — подписал он пост.

По мнению президента, это помогает быть ближе к людям.



«А еще — помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Для тех, кто у власти, это полезно. Рекомендую!» — резюмировал Зеленский.

На снимке на заправке Socar рядом с Зеленским стоят глава Администрации президента Андрей Богдан и его заместители — Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк.

На прошлой неделе украинский лидер также упомянул шаурму, когда поздравлял киевлян с Днем города. В своем обращении он заявил, что «Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро». Эти слова вызвали обсуждение в социальных сетях.

Minval.az