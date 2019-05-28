Армения заинтересована в повышении эффективности ОДКБ как важного фактора безопасности страны. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник, принимая в Ереване госсекретаря Совбеза Беларуси, кандидата на пост генсека ОДКБ Станислава Зася.

Совет министров иностранных дел стран-членов ОДКБ на заседании 22 мая в узком кругу принял решение внести на рассмотрение глав государств кандидатуру представителя Беларуси Станислава Зася на пост генерального секретаря Организации с 1 января 2020 года.

По словам Пашиняна, деятельность ОДКБ должна способствовать сохранению мира и баланса в регионе. Премьер-министр Армении считает, что страны-участницы должны действовать в соответствии с буквой и духом устава Организации.

Пашинян выразил надежду, что Зась своей работой на новом посту будет способствовать повышению уровня сотрудничества между странами-участницами в области безопасности. Он заверил, что Армения готова работать с ОДКБ в атмосфере диалога. «Рад тому, что мы пришли к согласию, что с 1 января 2020 года по принципу ротации Вы вступите в должность генерального секретаря ОДКБ. Организация Договора о коллективной безопасности является одним из главных элементов системы безопасности Армении, и Ереван заинтересован в эффективной работе данной структуры», – заверил Пашинян.

В свою очередь Зась подчеркнул, что, вступив в должность генсека с 1 января 2020 года, своей деятельностью будет способствовать решению задач, стоящих перед Организацией, и развитию взаимодействия в сфере безопасности.

Также Зась поздравил премьер-министра Армении и армянский народ с Днем Республики, пожелав мира, благосостояния и процветания.

Minval.az