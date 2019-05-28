Глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян наградил в понедельник медалями ряд сотрудников Погрануправления ФСБ России в республике, сообщает пресс-служба СНБ.

Ванецян поблагодарил российских военнослужащих за надежную охрану границ Армении и добросовестную службу.

«Приказом директора СНБ ряд сотрудников Погрануправления были награждены медалями за тесное взаимодействие с пограничными войсками Армении, активное участие в обеспечении безопасности границ, а также в связи со 101-й годовщиной образования российских погранвойск», — отмечает пресс-центр СНБ.

Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту Звартноц. Содержание российских пограничников в Армении (их численность — около 4,5 тысячи человек) обеспечивается правительствами двух стран.

Minval.az