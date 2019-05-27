Позиция Москвы относительно инцидента в Керченском проливе остается неизменной, и судьба находящихся под арестом украинских моряков зависит от хода следствия и решения суда. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в разговоре с газетой «Ведомости».

«Позиция не может измениться. Должны завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд», — подчеркнул он.

На прошлой неделе, 25 мая, Международный суд по морскому праву обязал Россию вернуть задержанных моряков и три военных корабля Украине. В Москве считают, что у этого суда нет полномочий для того, чтобы рассматривать иск, поэтому на заседании не было представителей российской стороны. Также трибунал постановил, что не позднее 25 июня Россия и Украина должны будут представить отчеты по событиям в Керченском проливе.

Minval.az