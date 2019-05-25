В 2018 году власть установила рекорд тайных прослушиваний. В минувшем году тайно прослушивали более 9 000 человек. В течение последних трех лет официально зарегистрированные случаи прослушивания втрое выросли.

Из данных, опубликованных «Институтом свободы информации» (IDFI), выясняется, что судьи удовлетворяют более 98% ходатайств, представленных спецслужбами о скрытых прослушиваниях, пишет «Грузия онлайн».

В 2015 году из следственного ведомства с целью скрытого прослушивания к суду обратились 2 719 раз, а в 2018 году 960 раз. 97% этих требований судья удовлетворил.

Кроме того, IDFI отдельно исследовал данные телефонного прослушивания. В 2018 году по сравнению с прошлым годом почти вдвое увеличились ходатайства, рассмотренные в суде о телефонном прослушивании – 93% из них судья удовлетворил.

В связи с тем, на какого рода преступления требуют следственные ведомства согласия на тайную прослушку, согласно IDFI, приводятся преступления нескольких типов, в том числе мошенничество, вымогательство, принадлежность к воровскому миру, «вор в законе», получение взятки, и незаконное изготовление наркотических средств.

В 2018 году по сравнению с предыдущим годом, 17 раз увеличились ходатайства, рассмотренные в суде в связи с принадлежностью к воровскому миру, и преступлением в связи с «ворами в законе».

По заявлению исполнительного директора «Института развития свободы информации» (IDFI), Георгия Клдиашвили, эти процентные показатели явствуют, что суд просто выдает эти ходатайства.

«С 2015 года тайные следственные действия довольно таки увеличились. В частности, если в 2015 году у нас было осуществлено 2 700 тайных следственных действий, в 2018 году оно достаточно увеличилось и составляет 9 600, то есть рост достаточно ощутимый. В этой статистике следует особенно отметить статистику телефонного прослушивания… Эта статистика тоже достаточно увеличилась в последние годы, а также важно, что возросло удовлетворение тайного прослушивания в суде»- заявил Георгий Клдиашвили.

Minval.az